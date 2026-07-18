В Китае запустили первый турнир по боям человекоподобных роботов

В китайском городе Шэньчжэнь состоялся первый бой по правилам смешанных единоборств среди человекоподобных роботов. Соревнование прошло в Культурно-спортивном центре Наньшань и стало дебютом турнира Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), организованного компанией EngineAI. Об этом сообщает Global Times.

В рамках мероприятия компания представила полноразмерного робота-гуманоида T800, способного участвовать в рукопашных поединках. В показательном бою роботы с именами «Белый орел» и «Матадор» выполняли различные приемы: наносили удары руками и ногами, проводили подсечки и демонстрировали элементы управления движением.

После успешного нокдауна один из роботов изобразил насмешку над соперником и отпраздновал победу. Организаторы отметили, что такие действия должны были продемонстрировать не только прочность конструкции, но и возможности интеллектуальной системы управления.

Гостем мероприятия стал актер боевиков Донни Йен. Он заявил, что ранее видел подобные сражения только в научно-фантастических фильмах, а возможность наблюдать реальные поединки роботов вблизи назвал необычным опытом.

Изначально в соревнованиях участвовали более 200 команд из десяти стран. После онлайн-отбора в финал прошли 32 команды. Все участники использовали T800 как базовую модель боевого робота и разрабатывали для нее собственную броню и инженерные улучшения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США человекоподобные роботы провели малоинвазивные операции на живых организмах. Эксперимент провели инженеры и хирурги из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Роботизированная система Surgie смогла выполнять сложные манипуляции с использованием стандартных лапароскопических инструментов. Во время испытаний роботы провели две операции по удалению желчного пузыря у крупных млекопитающих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.