Минобороны России увеличило число патентов на 17%

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

В ведомстве были внедрены нормативные акты, которые упростили регистрацию изобретений.

Минобороны России увеличило число патентов на 17%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Оптимизация работы Министерства обороны России позволила ведомству получить на 17% больше патентов в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров на заседании Коллегии Минобороны России.

Он рассказал, что были разработаны и внедрены нормативные акты, которые упростили процесс подачи заявок на регистрацию изобретений.

По словам Евкурова, в первом полугодии 2026 года количество поданных заявок на изобретения и рационализаторские предложения выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а число выданных патентов увеличилось на 17%.

Заседание Коллегии Минобороны РФ прошло под председательством главы ведомства Андрея Белоусова. Министр заслушал все доклады, уделив внимание каждому вопросу отдельно. На мероприятии обсуждали, как реализуются приоритетные направления деятельности ведомства в рамках решения задач, поставленных в конце 2025 года. При этом большая часть встречи прошла в закрытом режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России подготовили более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва и на полигонах в рамках мероприятий боевой подготовки. По данным заместителя министра обороны Юнуса-Бека Евкурова, практическую помощь в обучении оказывали рабочие группы, органы боевой подготовки и инструкторы 333-го центра боевой подготовки. В первом полугодии 2026 года провели более 40 практических мероприятий, включая учебно-методический сбор для должностных лиц, отвечающих за подготовку в полках резерва.

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