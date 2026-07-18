В Кировской больнице извлекли инородное тело из сердца пациента без разреза

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Предмет находился в сердце мужчины более года.

Мужчина больше года ходил с инородным предметом в сердце

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В Кировской областной клинической больнице проведена уникальная операция по извлечению инородного тела из сердца пациента через прокол в бедренной вене. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Заведующий отделением Евгений Перевалов сообщил, что к ним поступил пациент с обнаруженным во время компьютерной томографии фрагментом катетера в правых отделах сердца. Согласно обследованию, извлечение объекта представляло высокий риск из-за возможного врастания фрагмента в сосудистую стенку.

«Эпизод, когда пациент получал длительную инфузионную терапию и мог нечаянно повредить венозный катетер, случился более года назад, поэтому существовал риск врастания фрагмента», — говорится в публикации регионального Минздрава.

Операция проводилась в рентген-операционной. Через прокол в бедренной вене диаметром два миллиметра был введен специальный инструмент — «ловушка», которой инородное тело захватили и аккуратно извлекли. Пациент обошелся без наркоза, восстановление заняло несколько дней.

«Вмешательство выполнено без единого разреза, пациент не нуждался в наркозе, а период восстановления занял несколько дней», — сообщили в Минздраве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи Красноярской больницы спасли мужчину, которому ножка стула проткнула живот и повредила позвоночник. Первую операцию мужчина перенес в районной больнице, однако после жалоб на боли в спине специалисты обнаружили, что в позвоночнике остался осколок ножки. Для лечения потребовались две операции: первая — стабилизация позвоночника с использованием металлических конструкций, вторая — удаление инородного тела.

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