Клыки вместо автоматов: тюрьмы Израиля будут охранять крокодилы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Предполагается, что это поможет сэкономить расходы исправительных учреждений.

Крокодилы в тюрьмах Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Harry Laub

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В систему охраны тюрем Израиля планируют внедрить нильских крокодилов

Нильские крокодилы будут выполнять роль охранников в израильских тюрьмах. Об этом сообщило издание Heute.

С такой инициативой выступил министр национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Предполагается, что вокруг исправительного учреждения выкопают ров, в котором и будут содержаться хищники. Они станут естественным препятствием для заключенных. Это, по расчетам ведомства, позволит ужесточить режим и при этом сэкономить финансы, которые тратятся на сотрудников.

Однако реализация этой инициативы столкнулась с рядом трудностей, в том числе и правовых. Ради этого министр охраны окружающей среды Израиля Идит Сильман даже подписала указ по смене юридического статуса рептилий. Теперь их отнесли в категорию разводимых. Это позволит сделать крокодилов частью правовой системы.

Также против данной инициативы выступили зоозащитники. Они отметили, что содержание подобных рептилий требует особых условий и профессионального ухода.

Однако представители израильской тюремной системы уже посетили крокодиловую ферму Хамат Гадера, чтобы узнать, возможно ли вообще воплотить эту идею в жизнь, добавили в издании. Они также хотели изучить специфику кормления, требования к безопасности и вольерам. Кроме того, их интересовал уровень расходов на содержание приблизительно 60 рептилий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новый вид приматов с характерными оранжевыми губами обнаружили в лесах Демократической Республики Конго. Их впервые засняли еще в 2008 году, но подтвердить существование этих животных удалось лишь почти два десятилетия спустя.

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