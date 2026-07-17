Учтем при расчете пошлин: Трамп обвинил Канаду в загрязнении воздуха в США

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 31 0

По мнению президента, проблему можно решить не только переговорами, но и денежными компенсациями.

Почему в США загрязняется воздух

Фото: www.globallookpress.com/Hans Blossey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп: пожары в Канаде стали причиной загрязнения воздуха в США

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Канаду в загрязнении воздуха на территории США из-за лесных пожаров. Об этом глава Белого дома сообщил в своей социальной сети.

«Мы возлагаем на Канаду ответственность за то, что они должным образом не ухаживают за своими лесами, а Соединенные Штаты без необходимости подвергаются вторжению грязного, загазованного и вредного для здоровья воздуха, качество которого опасно и абсолютно неприемлемо!» — написал Трамп.

Президент назвал происходящее «преднамеренной халатностью», которая, по его мнению, ежегодно наносит США многомиллиардный ущерб.

Трамп также заявил, что в ближайшее время намерен связаться с премьер-министром Канады, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и узнать, какие меры Оттава собирается принять.

Кроме того, американский лидер предложил учитывать ущерб от загрязнения воздуха при расчете торговых пошлин для Канады.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что масштабные лесные пожары в Канаде могут повлиять не только на экологическую обстановку, но и на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года. Из-за дыма Высшая футбольная лига США (MLS) уже перенесла матч между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс». Также появились опасения, что при ухудшении качества воздуха может быть перенесен и финал мирового первенства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.40
0.08 89.90
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:08
В Китае запустили первый турнир по боям человекоподобных роботов
23:50
В США выявили 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся избирателями
23:32
Минобороны России увеличило число патентов на 17%
23:14
Задержанные за чтение Библии в Стамбуле граждане РФ вылетели на родину
23:06
Клыки вместо автоматов: тюрьмы Израиля будут охранять крокодилы
22:59
Учтем при расчете пошлин: Трамп обвинил Канаду в загрязнении воздуха в США

Сейчас читают

Варенье из крыжовника на зиму: 10 лучших рецептов, которые точно стоит попробовать
Объявившая о беременности от Иракли модель Екатерина Лукьянова потеряла ребенка
Она была в тени великого мужа, но держала КВН в своих руках: повороты судьбы Светланы Масляковой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео