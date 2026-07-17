Колонна машин мирных жителей атакована ВСУ в Херсонской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 99 0

Попавшие под удар люди просто стояли в пробке. Есть погибшие.

ВСУ атаковали машины в Херсонской области 17 июля — новости

Фото: Telegram/Народный фронт/onf_front

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Автоколонна мирных жителей Херсонской области попала удар ВСУ. Об этом сообщил Народный фронт в своей Telegram-канале.

Известно, что есть погибшие, количество жертв уточняется.

«Сегодня ВСУ с воздуха атаковали БПЛА колонну машин мирных жителей в Херсонской области. Люди просто стояли в пробке… Есть погибшие…» — указали в движении.

Уточняется, что буквально за десять секунд до взрыва из автомобиля, который впоследствии подвергнется атаке, успели выскочить сотрудники Народного фронта.

«Одного осколком ранило в спину», — отмечается в сообщении Народного фронта.

Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции. О ней президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами, атакуя мирные населенные пункты и гражданское население.

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