«Вину не признает»: адвокат блогера Ремесло об аресте

Сетевой знаменитости вменяют распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru
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Блогер Ремесло не признает вину
Блогер Илья Ремесло не признает вину в распространении фейков о ВС РФ. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru сообщил адвокат блогера Сергей Бадамшин после заседания суда.
«Конечно, будем обжаловать. Вину он не признает», — заявил адвокат.
Сетевую знаменитость обвиняют в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Ремесло был арестован на один месяц и 30 суток в соответствии со статьей 207.3 УК РФ, которая предусматривает ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ.
Пару месяцев назад подозреваемый впервые публично высказался против правительства России. Хотя до этого он поддерживал политику страны, а также не раз способствовал работе полиции по борьбе с нелегальной деятельностью иностранных агентов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогера Илью Ремесло задержали правоохранители. На кадрах с задержания интернет-знаменитость лежит на полу лицом вниз в комнате без верхней одежды: в одних трусах.
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