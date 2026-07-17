Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Запорожской области

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Срочная новость 46 0

В результате удара дрона госпитализированы две женщины.

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Васильевке — новости

Фото: МАХ/Балицкий Евгений/BalitskyEV

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Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в центре Васильевки Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере МАКС.

«В самом центре Васильевки БПЛА противника атаковал многоквартирный дом. Госпитализированы женщины 1985 и 1944 годов рождения», — написал глава региона.

В результате атаки квартиры получили серьезные повреждения, оперативные службы работают на месте происшествия.

Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для ударов Киев использует беспилотники и ракетное вооружение, в том числе по приграничным регионам и мирным населенным пунктам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Херсонской области под удар ВСУ попала автоколонна с мирными жителями. В результате атаки есть погибшие, их количество уточняется. Удар по машинам был нанесен с помощью беспилотника, когда люди находились в пробке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Запорожской области

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