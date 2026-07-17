У россиян появилась надежда вернуть миллионы переведенные телефонным мошенникам. Минцифры разработало порядок возмещения украденных денег. Его уже называют революционным. Более безопасно можно будет купить и квартиру на вторичном рынке. Так называемая «бабушкина схема», при которой покупатель мог лишиться и денег, и жилья, должна уйти в прошлое. Но в обоих случаях есть нюансы. Их изучил корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Казалось, нельзя просто взять и вернуть деньги жертвам телефонных мошенников. Кол-центры за границей, а украденные миллионы растворяются в странах, где правоохранители найти их чаще всего не могут. Но в Минцифры решили: все компенсируют банки и операторы связи. Ведь они в ответе за тех, кого подключили.

«Возмещение осуществляется оператором связи клиента в течение 30 дней со дня принятия положительного решения, а в случае трансграничного перевода денежных средств — в течение 60 дней», — говорится в проекте документа.

Если деньги украли, потерпевший сообщает в свой банк. Там проверят, можно ли было заблокировать сомнительную операцию. Если решат, что нельзя — тогда отвечать оператору связи. Распознавать номера мошенников — его обязанность. И если он не справился, то возместит убытки потерпевшему.

Пока это только проект, и физлица выкручиваются сами. Вот Светлана узнала, что на нее через старый мобильный номер повесили три микрозайма.

«Я писала всем компаниям досудебные претензии, предъявляла им документы, подтверждающие, что это не я оформляла микрозаймы. Справку от сотового оператора, справку о движении денежных средств, мои заявления в полицию. И в течение месяца или двух мне удалось аннулировать все микрозаймы», — сказала Светлана Дементьева.

Бороться с кибермошенничеством — приоритет российского законодательства. Верховный суд, наконец-то, поставил крест на так называемой «бабушкиной схеме».

«У добросовестного покупателя забирают объект недвижимости, ему должны вернуть деньги, то есть продавец должен будет вернуть деньги. И теперь то, что его, продавца, ввели в заблуждение, не является исключительным основанием для того, чтобы все его пожалели, квартиру вернули, а добросовестный приобретатель остался ни с чем в конечном итоге», — сказала юрист Нарэ Лукашова.

Ни с чем чуть было не остался Даниил. Два года назад он купил квартиру для дочери. Собирался делать ремонт. Но спустя три месяца бывшая собственница, жалуясь на мошенников, подала иск в суд, который сделку отменил. Начались тяжбы, потому что возвращать покупателю деньги, конечно, никто не собирался.

«Помимо стоимости квартиры ущерб от этой сделки порядка миллиона рублей. Вот этой квартирой я почти два года владею, я здесь не могу делать ничего. Жить здесь нельзя, сдавать ее тоже нельзя», — сказал Даниил Волчков.

Теперь продавец должен доказать, что его обманули. И даже если получится, покупатель все равно вернет свои деньги. На это надеется Эмма. Она платит ипотеку 85 тысяч рублей в месяц, так будет еще 28 лет, и при этом доказывает в суде, что она добросовестный приобретатель.

«Они, продав квартиру, сразу бегут в полицию и говорят: вот я деньги отдала якобы третьим лицам. Если даже нет никаких доказательств, все равно заводят уголовные дела», — сказала Эмма Венцель.

Раньше скам-продавцы могли апеллировать: продавал, потому что мошенники по телефону убедили, что сделка ненастоящая. Но в таком случае покупатель тоже должен быть в курсе.

«То, что вышло такое постановление, безусловно, говорит нам о том, что теперь у нас и покупатель, и продавец — равные стороны процесса», — сказала эксперт по жилой и инвестиционной недвижимости Наталия Логинова.

То есть покупать квартиру на вторичном рынке станет безопаснее. Но это не значит, что сделки в сфере недвижимости или разговоры с незнакомцами по телефону больше не несут риски. Ведь мошенники всегда придумывают новые схемы, чтобы получить наши с вами деньги.

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