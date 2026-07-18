В генконсульстве РФ на Мальдивах рассказали, что делать при лихорадке Денге

При заражении лихорадкой Денге необходимо пить больше воды и соблюдать покой

При заражении лихорадкой Денге необходимо пить больше воды и соблюдать покой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на генконсульство России на Мальдивах.

«Для облегчения состояния важно соблюдать строгий покой, пить достаточное количество жидкости, чтобы снизить температуру и облегчить боль можно принять парацетамол», — рассказали в дипломатическом представительстве.

В генконсульстве также подчеркнули, что на Мальдивах отмечается небольшой рост случаев заболевания лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа. Также в организации добавили, что специализированных противовирусных и антибиотиков от лихорадки денге не существует.

«В большинстве случаев заболевание протекает относительно легко, многие лечатся дома или амбулаторно. Вместе с тем при появлении признаков тяжелого течения заболевания необходима медицинская помощь и при необходимости — госпитализация», — предупредили в генконсульстве.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал вернувшимся с Бали туристам наблюдать за своим состоянием — лихорадка Денге может скрываться под видом гриппа. В ведомстве добавили, что продолжают в постоянном режиме следить за эпидемиологической обстановкой в России и за рубежом.

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