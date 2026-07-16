Не стены решают: почему дома неуютно даже после дорогого ремонта

Психолог Суфиева: стильный ремонт не создаст уют в квартире, важны эмоции

После ремонта дом выглядит именно так, как хотелось: новая мебель, красивый интерьер, стильные детали. Но вместо уюта иногда появляется ощущение пустоты — не хочется проводить здесь время и возвращаться домой.

Почему так происходит и как вернуть пространству тепло, 5-tv.ru рассказали психолог Анастасия Суфиева и архитектор Татьяна Сердюкова.

Эмоции и стресс

Почему после ремонта в квартире и доме неуютно? Фото: 5-tv.ru

На первый взгляд кажется, что проблема в интерьере. Но, по словам психолога Анастасии Суфиевой, очень часто дело вовсе не в ремонте.

«Дом становится уютным не благодаря цвету стен или стоимости дивана. Настоящий уют рождается из эмоциональной атмосферы. Наш мозг очень быстро связывает пространство с тем, что мы в нем переживаем. Если дома постоянно происходят конфликты, напряженные разговоры, молчание, обиды или критика, постепенно само помещение начинает ассоциироваться с внутренним дискомфортом. Даже самый красивый интерьер не способен перекрыть эти ощущения», — отметила Суфиева.

Бывает и наоборот. Люди вспоминают небольшую квартиру своего детства с потертым ковром, старой мебелью и тесной кухней как самое уютное место на свете. Не потому, что она была красивой. А потому, что там было чувство безопасности, принятия и любви.

Есть еще одна причина, о которой редко задумываются.

Во время ремонта многие настолько сосредоточены на внешнем результате, что начинают жить в режиме постоянного стресса. Поиск материалов, контроль рабочих, финансовые расходы, бесконечные решения. Когда все заканчивается, кажется, что должно наступить облегчение. Но вместо него приходит эмоциональное опустошение.

«Это похоже на состояние после длительного марафона. Цель достигнута, а сил радоваться уже нет», — объясняет психолог.

Ремонт не решит проблем

Почему после ремонта в квартире и доме неуютно? Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Иногда ощущение неуюта связано с тем, что дом перестал отражать самого человека. Сегодня многие оформляют квартиры, ориентируясь на фотографии из социальных сетей или модные журналы. Интерьер становится красивым, но чужим. Он соответствует трендам, но не отвечает внутренним потребностям семьи.

«Если человек любит тепло, мягкий свет, книги, фотографии близких, живые растения, а вокруг стерильный минимализм, ощущение внутреннего несоответствия возникает почти неизбежно. Дом перестает рассказывать историю тех, кто в нем живет», — подчеркнула психолог.

Есть еще один важный психологический момент. Очень часто люди надеются, что ремонт изменит не только пространство, но и жизнь: «когда закончим ремонт — перестанем ссориться», «когда переедем — станет легче», «когда купим новую квартиру — будем счастливее». Но стены не решают эмоциональные проблемы.

Если между супругами накопилось напряжение, оно переедет вместе с ними. Если в семье не принято разговаривать о чувствах, новая кухня сама по себе не сделает разговоры теплее. Интерьер может создать комфортные условия, но не способен заменить доверие, уважение и эмоциональную близость.

Дом — это состояние

Почему после ремонта в квартире и доме неуютно? Фото: 5-tv.ru

Дом — это не столько место, сколько состояние.

«Уют появляется там, где можно расслабиться, снять внутреннее напряжение, не бояться быть собой. Где не нужно постоянно соответствовать ожиданиям, оправдываться или защищаться. Именно поэтому иногда достаточно одного человека, который встречает вас с искренней улыбкой, чтобы даже самая обычная квартира казалась теплой. И наоборот — роскошный интерьер может ощущаться холодным, если в нем давно исчезло чувство эмоциональной безопасности», — объясняет Анастасия Суфиева.

Если после ремонта кажется, что в доме стало «не так», не спешите менять мебель или перекрашивать стены. Иногда стоит задать себе совсем другие вопросы:

Когда мы в последний раз всей семьей спокойно ужинали без телефонов?

Когда мы искренне смеялись дома?

Когда говорили друг другу слова благодарности?

Чувствует ли каждый член семьи, что здесь его принимают таким, какой он есть?

Потому что настоящий уют создают не дизайнерские решения. Его создают люди. Теплые разговоры за чашкой чая. Смех детей. Запах домашней еды. Возможность молчать рядом без напряжения. Объятия после тяжелого дня. Чувство, что дома не нужно играть никакую роль.

Именно эти вещи невозможно купить вместе с новым ремонтом. Но именно они делают дом тем местом, куда действительно хочется возвращаться.

Важнее эмоциональная отдача

Почему после ремонта в квартире и доме неуютно? Фото: 5-tv.ru

По словам архитектора Татьяны Сердюковой, частый вопрос клиентов: почему современные интерьеры ощущаются так холодно и так неуютно? Ведь, казалось бы, столько проделано работы, создан дизайн-проект. Использованы современные материалы, трендовая дизайнерская мебель, сложнейшие сценарные подходы.

«Проект получается идеальным, но не своим. И на это есть причины. Ведь уют — это не про декор, который можно заранее спрогнозировать. Это про ощущение эмоциональной отдачи пространства, которая у каждого формируется индивидуально», — отметила эксперт.

Она формируется из маркеров, которые в человека заложили в течение жизни, — это набор некой эмоциональной отдачи от предметов, цветов, поверхностей. И об этом всем легко забыть, если мыслить практичными категориями: дорого, дешево, современно, трендово, удобно… Именно практичность чаще всего сглаживает все углы и дает тот самый идеальный интерьер.

Как вернуть уют в интерьер

Почему после ремонта в квартире и доме неуютно? Фото: 5-tv.ru

И тут назревает вопрос: что же с этим можно сделать? Как прямо сейчас, во время текущего проекта либо уже воплощенного, создать тот самый уют в своем пространстве?

По словам Сердюковой, ответ прост. С этим может помочь специалист, например, архитектор-дизайнер. А можно сделать все самостоятельно, пройдя тот же путь, но с самим собой и с близкими.

«Тут очень важно понять, какие именно элементы для вас создают тот самый уют. Возможно, стоит вспомнить дом, где вы выросли, где вы чувствовали себя в безопасности и тепло, либо какие-то гостевые домики, которые вы арендовали на выходные, либо дома друзей. То есть вспомнить все, которые соотносятся с уютом. И по крупинкам это вносить это в ваш новый дом», — подытожила она.