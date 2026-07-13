Россиянам рассказали, как увеличить размер будущей пенсии

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 93 0

Максимальное количество пенсионных баллов дает только один из предложенных вариантов.

Как увеличить размер будущей пенсии: конкретные варианты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Увеличить размер будущей пенсии можно через корпоративные пенсионные программы

Россияне могут увеличить размер будущей пенсии несколькими способами. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, самый простой и надежный из них — официальное трудоустройство с высокой зарплатой, так как именно легальный доход позволяет ежегодно зарабатывать максимальное количество пенсионных баллов.

Дополнительно накапливать средства можно через корпоративную пенсионную программу, когда работодатель перечисляет деньги на индивидуальный пенсионный счет сотрудника. Еще один способ — участие в программе долгосрочных сбережений, где к собственным взносам добавляется государственное софинансирование.

Также можно прибегнуть к негосударственным пенсионным фондам (НПФ), которые позволяют каждому гражданину делать отчисления по индивидуальному графику.

Как ранее писал 5-tv.ru, с 1 августа 2026 года в России увеличат выплаты накопительной пенсии. Пересчет произойдет автоматически, и затронет около 136 тысяч человек. Их ежемесячная выплата вырастет на 17,3% (в среднем на 1600 рублей).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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