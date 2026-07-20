«Свою руку мне положил»: Аксенова раскрыла жуткую правду о пережитом в 17 лет

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 169 0

Друг семьи пообещал, что сведет молодую артистку с именитым режиссером, но соврал.

В юности к Любови Аксеновой приставал друг отца

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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В юности к Любови Аксеновой приставал друг отца

В 17 лет звезда сериала «Холод» Любовь Аксенова подверглась домогательствам со стороны друга своих родителей. О травмирующем опыте артистка откровенно рассказала в интервью журналисту Ксении Собчак.

В то время Любовь Аксенова только начинала свой путь в профессию. Однажды близкий друг семьи пообещал познакомить ее с известным режиссером. Аксенова давно знала этого человека, поэтому верила ему и согласилась на встречу.

«Мы поехали на „Мосфильм“, и пока мы ехали, он свою руку мне положил на ногу», — сказала Любовь Аксенова, добавив, что в тот момент она растерялась и не знала, как реагировать.

Звезда российских сериалов понимала, что происходит что-то странное, однако ей до последнего казалось, что друг ее родителей не причинит ей вреда.

Когда они приехали на «Мосфильм», то прождали режиссера полтора часа. В итоге никто так и не появился. В это время мужчина предложил пройти к нему в кабинет, но Аксенова отказалась. Тогда он сказал, что отвезет ее домой. В лифте друг семьи попытался поцеловать Аксенову, но та притворилась будто ей плохо, и она вот-вот упадет в обморок. После чего настойчивый ухажер отступил.

На обратном пути друг родителей попросил ничего не говорить отцу.

«Самое обидное было в том, что я не постояла за себя», — сказала Любовь Аксенова.

Долгое время артистка ничего не говорила родителям, она боялась, что, если скажет, будет скандал. Но в итоге Аксенова все же не выдержала и раскрыла брату «секрет». Тот, в свою очередь, рассказал о случившемся отцу и матери. После этого родители Аксеновой оборвали все связи с тем человеком.

Ранее 5-tv.ru писал о российских актрисах, которые решились рассказать о сексуальных домогательствах. Кроме Любови Аксеновой, травмирующий опыт пережила также Елена Проклова, Ирина Безрукова и Анна Хилькевич.

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