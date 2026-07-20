Путин продлил безвизовый режим для жителей Китая

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 51 0

Гости из Поднебесной смогут посещать Россию без лишних документов до конца 2027 года.

До какого периода действует безвиз России и Китая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Жители Китая могут въезжать в Россию без виз до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

«Внести в Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2025 года № 872 изменение, заменив в пункте 1 слова «до 14 сентября 2026 года включительно» словами «до 31 декабря 2027 года включительно», — говорится в документе.

В мае Китай также принял решение продлить безвизовый режим с Россией до конца 2027 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отмена виз для россиян со стороны Китая стала приятным сюрпризом для Москвы. Владимир Путин тогда назвал это решение ценным знаком дружбы, который в стране высоко ценят.

В свою очередь, заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжун отметил, что безвизовый режим доказывает глубокое и успешное развитие отношений двух стран.

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