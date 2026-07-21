За прошедшую ночь силы ПВО РФ сбили 209 украинских беспилотников

Противник попытался атаковать 12 регионов России.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 209 дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.
«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.
Противник попытался атаковать 12 регионов нашей страны. Дроны ВСУ были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской и Московской областях. Также украинские аппараты перехватывали в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском крае. Кроме того, беспилотники были уничтожены в небе над акваториями Азовского и Черного морей.
Российская территория регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для своих ударов киевский режим применяет беспилотники. Кроме того, противник обстреливает приграничные регионы России ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дрон ВСУ влетел в многоквартирный дом в городе Владимир. Это спровоцировало возгорание. Была проведена эвакуация. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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