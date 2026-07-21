Житель Харькова отбился от сотрудников ТЦК с помощью тесака

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В Киеве признают: скоро столкновения с военкомами превратятся в суды Линча.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mihir Melwani; 5-tv.ru

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Киев из-за потерь на фронте ужесточает мобилизацию, а те, кого пытаются насильно отправить в ВСУ, все чаще берутся за оружие. Так было в Харькове — один из местных жителей отбился от силовиков с помощью тесака.

Еще один случай произошел в Киеве. Там свою жертву пытались скрутить сразу 15 полицейских и сотрудников ТЦК. Но этому помешали случайные прохожие. В Киеве уже признают, что скоро столкновения с военкомами превратятся в ежедневные суды Линча.

«Если срочно не изменить эту ситуацию, то начнется такое силовое противостояние. Если в действиях граждан Украины или представителей ТЦК имеются признаки совершения уголовных правонарушений, нужно давать надлежащую юридическую оценку. У нас украинское общество сейчас превращается, знаете, в такой суд Линча», — сказал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украинский омбудсмен отметил, что мобилизация в 90% случаев идет с нарушениями. По его словам, нужно запретить работникам ТЦК прятать лица, чтобы их можно было привлекать к ответственности.

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