Отказ из-за одной строки: каждый третий в РФ боится английского языка в вакансии

Life.ru: каждый третий россиянин не откликался на вакансии из-за иностранного языка

Россияне часто пролистывают вакансии, если в них содержится пункт «знание иностранного языка». Доля таких соискателей, согласно исследованию Skyeng по заказу Life.ru, составляет 23% — каждый третий. Только 6% относятся к такому требованию спокойно, и оно не влияет на выбор работодателя. При этом в разных сферах труда положение дел отличается.

Так, представители областей консалтинга и бизнес-услуг отказываются откликаться в 24% случаев, а сотрудники финансовых организаций — в 20%, так как им все же нужно разбираться в профессиональных документах и международной отчетности.

Более лояльны к требованию специалисты из сферы информационных технологий (ИТ, IT) и логистики, здесь только 12% отказов. А вот в маркетинге и PR-индустрии хотя бы английский знают многие — лишь 8% избегают иностранных языков. Главные полиглоты — работники производства и туризма — 5% и 4% отверженных вакансий соответственно.

Примечательно, что в большинстве случаев работодатель не ждет от соискателя свободного владения языком на уровне носителя. Обычно достаточно уровня B1–B2, чтобы можно было понимать документацию, присоединяться к рабочим созвонам и общаться с заграничными коллегами.

Также организаторы опроса выяснили, что поднять уровень знаний с начального до рабочего можно в течение года-полутора, а тем, кто раньше учил иностранный язык, но долго не пользовался, и того меньше — четыре-шесть месяцев. Так что прежде, чем закрыть страницу, свяжитесь с работодателем и уточните, какого уровня от вас ждут.

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