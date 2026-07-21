Отказ из-за одной строки: каждый третий в РФ боится английского языка в вакансии

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 62 0

Свободное владение иностранным языком работодатели не требуют, но и такие предложения регулярно отвергаются соискателями.

Почему каждый третий в РФ боится английского в вакансиях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Life.ru: каждый третий россиянин не откликался на вакансии из-за иностранного языка

Россияне часто пролистывают вакансии, если в них содержится пункт «знание иностранного языка». Доля таких соискателей, согласно исследованию Skyeng по заказу Life.ru, составляет 23% — каждый третий. Только 6% относятся к такому требованию спокойно, и оно не влияет на выбор работодателя. При этом в разных сферах труда положение дел отличается.

Так, представители областей консалтинга и бизнес-услуг отказываются откликаться в 24% случаев, а сотрудники финансовых организаций — в 20%, так как им все же нужно разбираться в профессиональных документах и международной отчетности.

Более лояльны к требованию специалисты из сферы информационных технологий (ИТ, IT) и логистики, здесь только 12% отказов. А вот в маркетинге и PR-индустрии хотя бы английский знают многие — лишь 8% избегают иностранных языков. Главные полиглоты — работники производства и туризма — 5% и 4% отверженных вакансий соответственно.

Примечательно, что в большинстве случаев работодатель не ждет от соискателя свободного владения языком на уровне носителя. Обычно достаточно уровня B1–B2, чтобы можно было понимать документацию, присоединяться к рабочим созвонам и общаться с заграничными коллегами.

Также организаторы опроса выяснили, что поднять уровень знаний с начального до рабочего можно в течение года-полутора, а тем, кто раньше учил иностранный язык, но долго не пользовался, и того меньше — четыре-шесть месяцев. Так что прежде, чем закрыть страницу, свяжитесь с работодателем и уточните, какого уровня от вас ждут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне, которые пока не нашли работу, экономят деньги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.55
0.23 89.76
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Похитил человека и вымогал деньги: задержан друг рэпера MACAN
11:05
Эликсир бодрости: как привычка пить кофе защищает мозг и сердце
10:59
Под ударами дронов: российские военные эвакуируют гражданских из Константиновки
10:49
Опасный антибиотик нашли в продукции крупнейшей птицефабрики Ленобласти
10:40
Многополярный мир и развитие связей: как проходит саммит АСЕАН на Филиппинах
10:33
Угрозы и шантаж: как мошенники атакуют подростков через компьютерные игры

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Алексей Учитель анонсировал фильм с Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео