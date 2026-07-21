Как снизить температуру в теплице и сохранить урожай: ТОП-3 действенных способа

Жара тепличным растениям может нанести такой же вред, как болезни или заморозки

Жара в теплице может нанести не менее серьезный ущерб растениям, чем болезни, вредители или заморозки. О том, как снизить температуру в парнике и добиться высокого урожая, написало издание URA.RU.

Перегрев тепличных посадок грозит замедлением процесса фотосинтеза, стерильностью пыльцы, осыпанием цветков и завязей, увяданием растений и снижением их жизнеспособности.

Оптимальная температура в парнике не должна превышать плюс 35 градусов. Днем наиболее благоприятная температура — в диапазоне от плюс 24 до 28 градусов, ночью — от плюс 18 до 22.

Если конструкция теплицы позволяет, нужно периодически поднимать боковые пленочные укрытия или открывать форточки и двери для проветривания.

Следует избегать застаивания перегретого воздуха внутри парника, но при этом проветривание лучше проводить в безветренную погоду, чтобы не навредить растениям.

Во избежание негативного воздействия прямых солнечных лучей теплицу следует расположить в направлении с севера на юг.

ТОП-3 способов как защитить теплицу от жары

Создание тени: расположенные рядом с теплицей деревья или кустарники помогут защитить растения от прямых солнечных лучей. Единственный минус — это может также снизить освещенность, что негативно отразится на развитии саженцев.

Кроме того, если позволяет площадь, можно высадить растения с крупной листвой. Для этих целей хорошо подходят филодендроны или пассифлора.

Еще один из самых эффективных методов защиты от избыточного солнца — это создание светозатеняющей сетки. Материал продается в специализированных садовых магазинах и различается по степени светопропускания — от 25% до 75%.

Также существуют фольгированные сетки. Они способны отражать до 50% солнечных лучей, предотвращая перегрев воздуха внутри конструкции.

Побелка теплицы: побелить внешнюю сторону парника можно с помощью разведенного в воде мела. Для теплиц из поликарбоната подойдет глиняный раствор и специальные затеняющие краски, которые при необходимости легко смываются водой.

Использование укрытий: укрытия нужно создавать с южной и восточной сторон или сверху, используя мешковину или плотный нетканый материал, например, спанбонд или агротекс. Также можно закрепить белый укрывной материал на внутренних стенках теплицы.

Как ранее писал 5-tv.ru, июль является решающим месяцем для гортензий, когда кусты цветут и закладывают почки на следующий год, поэтому растениям требуется особый уход — обильный полив, изменение состава подкормки и мульчирование приствольного круга.

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