Расплата за долги: мужчина напал на семью фермера за неуплату аренды трактора

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Месть кредитора была шокирующей.

Мужчина напал на фермера за долги где это случилось детали

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Hindustan Times

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В Индии мужчина напал на фермера за неуплату аренды трактора

В индийском штате Махараштра владелец техники вместе с соучастниками совершил надругательство над супругой фермера, который не смог вовремя вернуть денежные средства. Об этом сообщило издание The Times of India.

Конфликт между мужчинами разгорелся на почве финансовых обязательств: фермер взял в пользование трактор, но в течение нескольких месяцев игнорировал платежи за эксплуатацию оборудования.

В результате сумма задолженности достигла 100 тысяч рупий, что составляет немногим более 81 тысячи рублей. Когда арендодатель в ультимативной форме потребовал немедленного возврата всей суммы, должник признался, что не располагает такими средствами.

После этого визитер решил прибегнуть к жестоким мерам воздействия на неплательщика. Злоумышленник прибыл на территорию фермы и предложил жене своего должника угощение.

После того как женщина съела предложенную пищу, ее состояние резко ухудшилось. Воспользовавшись беспомощным положением пострадавшей, владелец трактора вызвал троих своих приятелей, и вместе они совершили коллективное насилие.

После случившегося потерпевшая немедленно обратилась за помощью в правоохранительные органы. Полицейским удалось оперативно установить личности и задержать всех четверых подозреваемых, в отношении которых сейчас проводятся следственные действия.

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