«Воплощение лучшего в музыке»: Лещенко показал, как выглядит 96-летняя Пахмутова

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Певец пожелал композитору здоровья и бодрости еще на долгие годы.

Лев Лещенко об Александре Пахмутовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Лещенко: Пахмутова — воплощение лучшего в песенной музыке

Певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову воплощением лучшего в музыке. Фото певца и композитора публикует 7Дней.ru.

Лещенко посетил автора таких известны известных композиций, как «Беловежская пуща» и «Как молоды мы были». После чего исполнитель поделился на своей странице в социальных сетях их совместной фотографией.

«Приехал сегодня повидаться с Александрой Николаевной. Здоровья, бодрости на долгие годы! Вы — воплощение всего самого лучшего в нашей песенной культуре!» — подписал пост артист.

Многие интернет-пользователи не упустили из виду то, как хорошо для своих 96 лет выглядит Пахмутова. Некоторые также отметили ее хрупкость.

«Боже, такая малюсенькая, а сколько в ней таланта помещается»;

«Такая маленькая, а как человек глыбище»;

«Александра Николаевна, какая Дюймовочка! Крепчайшего здоровья на долгие годы!» — писали поклонники.

Пахмутова — автор многих известных композиций. Она работала в тандеме со своим мужем, поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Его не стало в 2023 году. С тех пор народная артистка СССР редко появлялась на публике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как за два дня была создана песня «Священная война». Композиция стала настоящим гимном Великой Отечественной войны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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«Воплощение лучшего в музыке»: Лещенко показал, как выглядит 96-летняя Пахмутова

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