Троянский еж: чем колючий зверь опасен для урожая и людей

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

«Безобидный» любитель жуков таит в себе неочевидные угрозы.

Чем еж опасен для урожая и людей

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Ежи могут съесть овощи и ягоды на огороде и заразить дачника болезнями

Всякий, кому выпало счастье иметь свой огород, хоть раз сталкивался с носатыми колючими зверьками. Еж, имея репутацию безобидного любителя жуков и муравьев, таит в себе неочевидные угрозы для домашней грядки и самого дачника. О пользе и вреде ежей рассказало URA.RU.

Биологи относят ежей к отряду насекомоядных, однако их гастрономические пристрастия не ограничиваются лишь насекомыми — они с не меньшим аппетитом охотятся на гусениц и моллюсков, а также расхищают гнезда птиц, поедая яйца или птенцов.

Самые прожорливые особи могут покуситься на детенышей мелких грызунов, ящериц и лягушек. Все это изобилие ежи для баланса заедают растительными «снеками» — желудями, грибами, а также ягодами и овощами, которые вы заботливо взращивали на своем огороде. Разницы между вредными и полезными насекомыми ежи не делают — они поедают в том числе жужелиц, которые полезны для сада.

Еж также является переносчиком множества заболеваний, включая желтую лихорадку, сальмонеллез, дерматомикоз, лептоспироз и бешенство. А клещи, которые гнездятся между колючек, переносят такие опасные недуги, как клещевой энцефалит, пироплазмоз, туляремию и болезнь Лайма.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как спасти огород после затяжных дождей.

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