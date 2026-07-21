Готовится к столкновению? Почему Луна уменьшилась в размерах

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 2 037 0

Ученые зафиксировали сокращение диаметра естественного спутника Земли и возникновение сильных лунотрясений.

Почему Луна уменьшилась в размерах причина последствия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Астроном Бурмистров: луна уменьшилась в размерах из-за охлаждения своих недр

Луна существенно сжалась в объеме из-за постепенного остывания ее внутренних слоев. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление астронома Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгения Бурмистрова.

По словам эксперта, за последние несколько столетий обхват небесного тела уменьшился примерно на 50 метров. Специалист подчеркнул, что данный процесс является естественным следствием эволюции космического объекта.

«Около 4,5 миллиарда лет назад она была очень горячей, и с тех пор ее недра постепенно охлаждаются», — пояснил Бурмистров.

Такое температурное изменение приводит к физическому сжатию материи внутри спутника. Ученый также добавил, что деформация поверхности Луны не проходит бесследно.

Подобное уменьшение габаритов сопровождается значительной сейсмической активностью. В результате сжатия на спутнике происходят так называемые лунотрясения, магнитуда которых может достигать уровня 5,5 по шкале Рихтера. Такие толчки подтверждают, что недра небесного тела все еще остаются динамичными, несмотря на процесс общего охлаждения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.55
0.23 89.76
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Похитил человека и вымогал деньги: задержан друг рэпера MACAN
11:05
Эликсир бодрости: как привычка пить кофе защищает мозг и сердце
10:59
Под ударами дронов: российские военные эвакуируют гражданских из Константиновки
10:49
Опасный антибиотик нашли в продукции крупнейшей птицефабрики Ленобласти
10:40
Многополярный мир и развитие связей: как проходит саммит АСЕАН на Филиппинах
10:33
Угрозы и шантаж: как мошенники атакуют подростков через компьютерные игры

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Алексей Учитель анонсировал фильм с Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео