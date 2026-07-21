Ребенок пострадал при падении фрагментов БПЛА на территории храма в Сочи

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 233 0

Семилетняя девочка была госпитализирована.

Пострадавшие от беспилотников в Сочи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Сочи в результате падения обломков украинского беспилотника пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Фрагменты дрона рухнули на территорию храма, стоящего в центральной части города. В результате пострадала несовершеннолетняя.

«Семилетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Угрозы жизни нет», — отметили в штабе.

Российская территория регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для своих ударов киевский режим применяет беспилотники. Кроме того, противник обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ночь на 21 июля киевский режим нанес ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу.

Всего в области за сутки от действий украинских боевиков лишились жизни девять человек, еще 77 получили ранения. Среди пострадавших оказался и один несовершеннолетний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
22 июл
Один человек погиб в результате ночной атаки БПЛА в Армавире
22 июл
За ночь силы ПВО России сбили 242 украинских беспилотника
22 июл
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Ставрополье выросло до пяти человек
22 июл
Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на склад в Ставропольском крае
21 июл
За прошедшую ночь силы ПВО РФ сбили 209 украинских беспилотников
21 июл
Украинский беспилотник попал в многоквартирный дом во Владимире
20 июл
При ударе беспилотника по автобусу в городе Шебекино погибли пять человек
20 июл
Десять человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье
20 июл
Трое граждан Китая пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье
20 июл
При атаке ВСУ на Брянскую область погиб водитель пожарной машины
+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.55
0.23 89.76
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Похитил человека и вымогал деньги: задержан друг рэпера MACAN
11:05
Эликсир бодрости: как привычка пить кофе защищает мозг и сердце
10:59
Под ударами дронов: российские военные эвакуируют гражданских из Константиновки
10:49
Опасный антибиотик нашли в продукции крупнейшей птицефабрики Ленобласти
10:40
Многополярный мир и развитие связей: как проходит саммит АСЕАН на Филиппинах
10:33
Угрозы и шантаж: как мошенники атакуют подростков через компьютерные игры

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Алексей Учитель анонсировал фильм с Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео