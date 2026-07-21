Ребенок пострадал при падении фрагментов БПЛА на территории храма в Сочи

В Сочи в результате падения обломков украинского беспилотника пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Фрагменты дрона рухнули на территорию храма, стоящего в центральной части города. В результате пострадала несовершеннолетняя.

«Семилетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Угрозы жизни нет», — отметили в штабе.

Российская территория регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для своих ударов киевский режим применяет беспилотники. Кроме того, противник обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ночь на 21 июля киевский режим нанес ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу.

Всего в области за сутки от действий украинских боевиков лишились жизни девять человек, еще 77 получили ранения. Среди пострадавших оказался и один несовершеннолетний.

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