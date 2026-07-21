Солнце наносит удар: Землю накроет опасная магнитная буря красного уровня

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Алена Куликова
Алена Куликова 2 637 0

У россиян возможны головная боль, тошнота и скачки давления.

Когда Землю накроет опасная магнитная буря

Фото: 5-tv.ru

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Землю 22 июля накроет магнитная буря красного уровня

Метеозависимые могут столкнуться с ухудшением самочувствия из-за мощного геомагнитного шторма, который обрушится на планету 22 июля. Об этом сообщили URA.RU.

На Солнце произошло сразу семь вспышек, из-за чего вероятность серьезного космического удара превышает 65%. Обстановка начнет ухудшаться ближе к вечеру: около 22:00 часов по московскому времени показатель колебаний достигнет опасного «красного» уровня — более пяти баллов.

В зоне риска окажутся метеочувствительные люди: возможны головная боль, тошнота и скачки давления. Штормить будет и 23 июля, а геомагнитный штиль наступит только 24 числа.

Врачи посоветовали в этот период строго соблюдать предписания медиков, вовремя принимать лекарства и отказаться от тяжелых физических нагрузок. Взамен лучше выбрать неспешную прогулку на свежем воздухе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 24 июля космическая погода полностью войдет в благоприятную фазу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

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