Унесло сильным ветром: на Ладоге в шторм пропали люди

Эфирная новость 171 0

В компании из 12 туристов-экстремалов были дети.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Масштабная спасательная операция идет в эти минуты в Ленинградской области. Там ищут двоих туристов, пропавших в шторм на Ладоге, 12 человек из группы — уже в безопасности, включая детей. Компания сплавлялась по реке Тихой, но сильный ветер вынес экстремалов в сторону большой воды. Корреспондент «Известий» Николай Кугук нашел тех, кто делает на таких туристах без подготовки целый бизнес.

На полном ходу сотрудники МЧС пробираются через волны и ветер. В таких условиях ищут пропавших туристов. Компания друзей с детьми и без специальной подготовки отправилась на отдых из Приозерска. Небольшое путешествие казалось поначалу веселым и безопасным.

Маршрут туристов проходил по реке Тихой. Но оправдывает свое название она лишь на первых километрах. Дальше течение ускоряется, русло сужается, а из воды выступают крупные валуны как на этом участке. И тут становится понятно, безопасно преодолеть это место без подготовки — практически невозможно.

Опасность поджидала туристов и в конечной точке маршрута — у выхода в Ладожское озеро. Именно там, по предварительной информации, группа и столкнулась с ухудшением погоды. Это подтвердили местные рыбаки.

— Вода низкая, камней много, можно налететь. Да и Ладога — озеро неспокойное.

В месте, где река впадает в Ладожское озеро, сразу видно, как здесь быстро меняется обстановка: чувствуется, как в считанные минуты поднялся ветер, течение заметно усилилось, а на воде появились волны.

Сплавы по реке Тихая довольно популярны среди туристов, и байдарки можно взять напрокат. Так и сделала группа, которая пропала накануне.

«Стандартный маршрут. Они выходят по реке, ждут спокойненько. У меня человек сказал, что они до Ладоги дошли, остановились, на привале потом еще прошли, тоже опять остановились. То есть они смотрели прогноз, решили все равно пойти. Мы не отслеживаем это», — рассказала представитель компании-прокатчика Зоя Бунзя.

Съемочной группе удалось связаться с одним из спасенных участников похода. Это он сумел дозвониться до спасателей.

«Я сейчас не в том психологическом состоянии, чтобы давать какие-то комментарии. Есть официальные службы — обратитесь к ним, они вам все расскажут», — сказал участник похода Андрей Кравцов.

Теперь обстоятельства происшествия выясняют надзорные органы. Транспортная прокуратура начала проверку. А спасатели МЧС продолжают поиски двух человек, чья судьба уже сутки остается неизвестной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.32
-0.08 89.55
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
«Здоровья, родной»: рэпер Гуф сломал ребро на Пхукете
11:08
Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
11:05
Российские дроны поразили два судна с грузом для ВСУ в порту «Черноморск»
10:50
Фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе
10:40
«Воплощение лучшего в музыке»: Лещенко показал, как выглядит 96-летняя Пахмутова
10:30
Расплата за долги: мужчина напал на семью фермера за неуплату аренды трактора

Сейчас читают

«Будем любить тебя вечно»: как Аргентина отреагировала на поражение в финале ЧМ-2026
Память Героя России, выносившего тела украинцев с поля боя, увековечат в Южной Осетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео