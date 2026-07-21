«Это было неожиданно»: солист «Иванушек» проиграл крупную сумму

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Алена Куликова
Алена Куликова 134 0

Артист следил за турниром, делал ставки и верил в победу команды Аргентины.

Певец Туриченко проиграл деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко проиграл деньги в финале ЧМ-2026

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко признался в том, что чемпионат мира по футболу ударил по его кошельку. Об этом сообщило издание KP.RU.

В финальном матче артист поставил на победу аргентинцев, однако триумф сборной Испании обнулил весь выигрыш, заработанный за время турнира.

В беседе с журналистами певец отметил, что до решающей игры певец делал ставки, и даже немного заработал, но в конце ставка ва-банк на звездную команду оказалась неудачной. Причиной проигрыша, по его словам, стала полная несостоятельность аргентинской атаки.

«Они не нанесли ни одного удара в створ ворот испанцев — это было неожиданно», — сказал он.

Тем не менее, артист назвал прошедшее мировое первенство одним из самых зрелищных.

«Американцы сделали большое шоу. И, наверное, впервые я увидел, когда спорт и искусство вот воссоединились на таком классном уровне», — прокомментировал артист.

Отдельно Туриченко выделил новые имена в футболе, включая юного Ламина Ямаля, сравнив его путь с восхождением легендарного футболиста Лионеля Месси.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лионель Месси уйдет из национальной команды Аргентины.

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