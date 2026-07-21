«Это было неожиданно»: солист «Иванушек» проиграл крупную сумму
Артист следил за турниром, делал ставки и верил в победу команды Аргентины.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко проиграл деньги в финале ЧМ-2026
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко признался в том, что чемпионат мира по футболу ударил по его кошельку. Об этом сообщило издание KP.RU.
В финальном матче артист поставил на победу аргентинцев, однако триумф сборной Испании обнулил весь выигрыш, заработанный за время турнира.
В беседе с журналистами певец отметил, что до решающей игры певец делал ставки, и даже немного заработал, но в конце ставка ва-банк на звездную команду оказалась неудачной. Причиной проигрыша, по его словам, стала полная несостоятельность аргентинской атаки.
«Они не нанесли ни одного удара в створ ворот испанцев — это было неожиданно», — сказал он.
Тем не менее, артист назвал прошедшее мировое первенство одним из самых зрелищных.
«Американцы сделали большое шоу. И, наверное, впервые я увидел, когда спорт и искусство вот воссоединились на таком классном уровне», — прокомментировал артист.
Отдельно Туриченко выделил новые имена в футболе, включая юного Ламина Ямаля, сравнив его путь с восхождением легендарного футболиста Лионеля Месси.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лионель Месси уйдет из национальной команды Аргентины.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
48%
Нашли ошибку?