Королеву красоты и ее парня нашли застреленными на дороге в Бразилии

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Алена Куликова
Алена Куликова 318 0

Следователи предполагают, что перед смертью жертв могли удерживать в заложниках.

В Бразилии нашли тела модели «Мисс Тату» и ее жениха

Фото: www.globallookpress.com/Artur Widak

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В бразильском курортном городе Порту-Сегуру на обочине нашли тела 30-летней модели Улиссиас Марчелли Коуто Флорес Кардиал, известной под псевдонимом «Мисс Тату», и ее 28-летнего возлюбленного Винисиуса Соуза де Карвальо. Пару расстреляли из огнестрельного оружия, сообщило издание NEED TO KNOW.

Следователи предполагают, что перед смертью жертв могли удерживать в заложниках. На месте трагедии криминалисты обнаружили семь гильз калибра девять миллиметров. Телефон девушки изъяли для экспертизы, а смартфон ее партнера не смогли обнаружить. У погибшей рок-блогерши остался 13-летний сын.

Фото: Instagram*/ulissiasm

Полиция выясняет мотивы расправы и ведет активный поиск убийц. По делу пока никто не задержан.

Улиссиас Кардиал — известная в Бразилии медийная личность. В 2021 году она завоевала титул на местном конкурсе красоты, благодаря чему и получила свое прозвище «Мисс Тату». Также Улиссиас профессионально выступала как фаерщица и работала в сфере организации мероприятий. На днях она должна была выйти на сцену в качестве ведущей предстоящего музыкального фестиваля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США 36-летняя женщина убила 20-летнего мужчину, которого обнаружила под кроватью в комнате своей 13-летней дочери.

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