Не разобралась: женщина по ошибке застрелила друга своей дочери-подростка

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 113 0

Она обнаружила в спальне ребенка постороннего человека и решила применить оружие.

Женщина по ошибке застрелила друга своей дочери-подростка

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США женщина по ошибке застрелила друга своей дочери-подростка

В США 36-летняя женщина по имени Кендра Скотт убила 20-летнего мужчину, которого обнаружила под кроватью в комнате своей 13-летней дочери. Об этом сообщило издание New York Post.

Трагедия произошла в городе Мемфис. Полицейские обнаружили тело Роддериуса Мортона прямо перед порогом дома подозреваемой. Женщина была задержана ночью после того, как сама призналась в совершении выстрела.

В свое оправдание Скотт заявила, что, вернувшись домой и увидев незнакомца в спальне подростка, «сделала то, что должна была сделать».

Согласно показаниям дочери задержанной, ситуация выглядела иначе: она сама пригласила Мортона в гости около часа ночи. Когда мать вернулась, то начала требовать впустить ее, используя крики и угрозы.

Женщина предупреждала, что если найдет в помещении парня, то применит к нему физическую силу с использованием оружия. После того как дверь открыли, Скотт выгнала молодого человека из дома на улицу, где и прогремел смертельный выстрел.

Сосед семьи подтвердил, что видел обвиняемую, стоявшую над телом жертвы с пистолетом и повторявшую фразу: «Я выстрелила в него».

В настоящее время Кендра Скотт находится под стражей, ей предъявлены обвинения в умышленном тяжком преступлении. Сторона защиты пытается апеллировать к тому, что мать стремилась обезопасить своего ребенка. Однако Бадди Смит, эксперт по самообороне и бывший полицейский, указал на отсутствие доказательств угроз со стороны погибшего.

По его словам, из материалов дела не следует, что Мортон проявлял агрессию по отношению к женщине, ее дочери или пытался повредить имущество. Инцидент спровоцировал серьезные споры в США относительно допустимых границ защиты частной собственности и семьи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.55
0.23 89.76
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Похитил человека и вымогал деньги: задержан друг рэпера MACAN
11:05
Эликсир бодрости: как привычка пить кофе защищает мозг и сердце
10:59
Под ударами дронов: российские военные эвакуируют гражданских из Константиновки
10:49
Опасный антибиотик нашли в продукции крупнейшей птицефабрики Ленобласти
10:40
Многополярный мир и развитие связей: как проходит саммит АСЕАН на Филиппинах
10:33
Угрозы и шантаж: как мошенники атакуют подростков через компьютерные игры

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Алексей Учитель анонсировал фильм с Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео