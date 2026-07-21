Малышу помог, маму заразил? Как детский «соплеотсос» стал причиной загноения

Врач Сергеева: необработанный аспиратор может стать источником инфекции

Детский назальный аспиратор, который многие родители называют «соплеотсосом», может стать источником инфекции, если его плохо обработать после использования. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-отоларинголог Наталия Сергеева.

Она прокомментировала историю 26-летней жительницы Свердловской области, которая пользовалась назальным аспиратором после того, как им очищали нос ее годовалому сыну, переболевшему инфекцией. Через некоторое время у нее появились высокая температура, сухой кашель, рвота и неприятный привкус во рту.

После госпитализации врачи выявили абсцесс легкого — это полость с гноем, которая образуется в ткани легкого из-за сильного воспаления.

Операция пациентке не понадобилась. Врачи назначили десятидневный курс антибиотиков, после которого ее состояние улучшилось.

По словам Сергеевой, если ребенок болел вирусной или бактериальной инфекцией, возбудители болезни могли остаться внутри аспиратора.

«Безусловно, это является источником инфекции, потому что за счет того, что в аспираторе находилась бактериальная, скорее всего, инфекция, либо плюс вирусная инфекция, то это передалось матери и могло спровоцировать заболевание. То есть здесь речь идет про некачественную обработку тех самых аспираторов», — объяснила врач.

Сергеева подчеркнула, что после каждого применения устройство необходимо тщательно обрабатывать. Недостаточно просто промыть его водой. Детали следует замачивать в специальных дезинфицирующих растворах или антисептиках на время, указанное в инструкции к средству. Только после этого аспиратор можно использовать снова.

При этом врач считает маловероятной версию о том, что причиной болезни мог стать некачественный пластик дешевого или поддельного прибора. По ее словам, если изделие изготовлено плохо, проблема скорее может быть в нарушении герметичности, из-за чего внутрь легче попадает инфекция.

Наталия Сергеева также посоветовала не заниматься самолечением при высокой температуре, кашле и резком ухудшении самочувствия. По ее словам, в такой ситуации нужно как можно скорее обратиться к терапевту, который определит, нужны ли дополнительные обследования, например рентген или компьютерная томография легких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной ухудшения состояния детей в метро Петербурга стала кишечная инфекция. После обращений подростков за медицинской помощью специалисты начали проверку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.