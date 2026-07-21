Путин обсудил экономическую ситуацию в ЕАО с губернатором Марией Костюк

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Глава региона рассказала, что «шишек набили много», но удалось приобрести необходимый опыт.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Экономический прорыв Еврейской автономной области (ЕАО) обсуждали сегодня в Кремле. Инвестиции в основной капитал в прошлом году там выросли сразу на 35% и это во многом благодаря развитию логистики. В том числе за счет проекта автомобильного моста через Амур в Китай. Об этом сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин встретился с губернатором региона Марией Костюк. Речь зашла и о решении социальных проблем.

— Прошлый год мы в два раза темпы по капитальному ремонту нарастили, школ. Я вам в том году сказала, что за прошлый национальный проект мы, к сожалению, не построили ни одного образовательного учреждения, — сообщила губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк.

 — Там есть еще, над чем работать, — прокомментировал Владимир Путин.

— Ой, там еще очень много, просто много, и была бы возможность.

— Детские сады и школы надо приводить в порядок.

— Мы первый раз попробовали в 2025-м детский сад один отремонтировать, шишек набили много, но уже опыт пошел. Мы наконец-таки — для меня это победа — с Минпросом, Минпрос нас поддержал, Сергей Сергеевич Кравцов — три образовательных учреждения строим. Мы, когда вглубь опустились, мы поняли, увидели, что последняя школа была построена 16 лет назад в Биробиджане.

Отдельное внимание Мария Костюк уделила поддержке участников СВО и их семей. В регионе чтят память погибших героев. Их родителям вручают медальоны воинской доблести. По словам Костюк, такая традиция была еще в царское время — в знак уважения к подвигу погибшего воина.

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