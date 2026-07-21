Причин для принудительного выдворения иностранцев из России стало больше

Госдума приняла закон, расширяющий список правонарушений, за которые иностранцам, помимо штрафа, грозит принудительное выдворение из России. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

Перечень расширен с 22 до 45 статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Согласно документу, выдворение теперь будет применяться за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка и отношения к религии.

Кроме того, принудительная высылка вводится за неповиновение законному требованию военнослужащего при охране государственной границы, а также за неподчинение распоряжениям сотрудников полиции, ФСБ, органов госохраны и Росгвардии.

В обновленный список также вошли мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пикетирования, стрельба в неположенных местах, употребление наркотиков в общественных местах, пропаганда запрещенной символики, призывы к нарушению территориальной целостности РФ и дискредитация Вооруженных сил.

Закон также предполагает выдворение за участие в деятельности нежелательных организаций, распространение экстремистских материалов и нарушение режима чрезвычайного положения.

Кроме того, документ лишает нарушителей возможности избежать выдворения, ссылаясь на семейное положение или срок проживания в России.

«Реализация таких мер будет способствовать повышению общественной безопасности в России и наведению порядка в миграционной сфере», — отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

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