«Мы все и добрые, и злые»: актриса Мазунина о сложности человеческой души

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 49 0

Звезда «Реальных пацанов» не считает, что в шоу-бизнесе работают какие-то «определенно плохие» люди.

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

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Актриса Валентина Мазунина: в каждом человеке есть и добро, и зло

В шоу-бизнесе, как и в других профессиях, есть люди, сочетающие в себе как добрые, так и злые черты. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась актриса Валентина Мазунина на премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой».

«Люди вообще все и добрые, и злые <…> Я уверена, в каждом из нас намешано и хорошего, и плохого», — сказала артистка, отвечая на вопрос о том, считает ли она своих коллег по шоу-бизнесу «злыми».

В каждом человеке есть и мрачная гордыня, и способность к дружбе и свету, ведь наша внутренняя жизнь — это целый спектр, считает Мазунина. Поэтому артистка не может сказать, что в медийной сфере работают какие-то «определенно злые» люди.

О важности человеческой поддержки и дружеского плеча Мазунина в 2025 году рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии. Актриса призналась, что боится глобального одиночества и опасается не найти того человека, который будет ее понимать и поддерживать в трудные моменты жизни.

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