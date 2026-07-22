Трамп выдвинет президента ФИФА на пост генсека ООН

Джанни Инфантино сблизился с президентом США, организовав чемпионат мира по футболу.
Фото: www.globallookpress.com/Andrea Hanks/White House
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Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) на должность генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщил The New York Post.
«Инфантино сблизился с Трампом, организовав чемпионат мира (по футболу — Прим. ред.) в этом году», — подчеркнули авторы статьи.
Новый генеральный секретарь будет избран в 2026 году, чтобы заменить нынешнего главу организации Антониу Гутерриша, который уйдет в отставку в конце декабря. Чтобы получить эту должность, Инфантино должен получить одобрение 15 членов Совета Безопасности, а затем — и одобрение Генеральной Ассамблеи.
Авторы статьи отметили, что самые известные претенденты на пост главы ООН включают бывшего президента Чили Мишеля Бачелета, выдвижение которого может столкнуться с сопротивлением со стороны американского общества. Также рассматривается аргентинец Рафаэль Гросси, нынешний генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, чья кандидатура может быть оспорена Великобританией из-за давней спорной ситуации с Фолклендскими островами.
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