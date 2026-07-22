Трамп выдвинет президента ФИФА на пост генсека ООН

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) на должность генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщил The New York Post.

«Инфантино сблизился с Трампом, организовав чемпионат мира (по футболу — Прим. ред.) в этом году», — подчеркнули авторы статьи.

Новый генеральный секретарь будет избран в 2026 году, чтобы заменить нынешнего главу организации Антониу Гутерриша, который уйдет в отставку в конце декабря. Чтобы получить эту должность, Инфантино должен получить одобрение 15 членов Совета Безопасности, а затем — и одобрение Генеральной Ассамблеи.

Авторы статьи отметили, что самые известные претенденты на пост главы ООН включают бывшего президента Чили Мишеля Бачелета, выдвижение которого может столкнуться с сопротивлением со стороны американского общества. Также рассматривается аргентинец Рафаэль Гросси, нынешний генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, чья кандидатура может быть оспорена Великобританией из-за давней спорной ситуации с Фолклендскими островами.

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