«По-настоящему дома»: Орнелла Мути подала заявление на получение гражданства РФ

Актриса Орнелла Мути подала заявление на получение гражданства РФ

Итальянская актриса Орнелла Мути подала заявление на получение российского гражданства. Об этом РИА Новости рассказала ее дочь, певица Найке Ривелли.

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», — уточнила исполнительница.

Ривелли даже задумалась над покупкой дома в Москве или Санкт-Петербурге.

Она также добавила, что большинство итальянцев любят нашу страну, ее граждан и культуру. А те жители Аппенинского полуострова, кто знаком с историей, не забывают о том, что Россия всегда приходила Италии на помощь. Москва оказывала поддержку Риму и в совсем недавнем прошлом, например, в период пандемии COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Найке Ривелли встала на защиту знаменитой матери. Журналист по имени Роберто раскритиковал актрису за хорошее отношение к России.

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