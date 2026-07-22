Пар без риска: как правильно ходить в баню для максимальной пользы

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Алена Куликова
Алена Куликова 51 0

Не стоит забывать, что резкий перепад температур — это стресс для организма.

Как правильно париться в бане

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

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При походе в баню важно мягко адаптировать организм к перепадам температуры

Поход в баню может нанести серьезный вред организму, если пренебрегать базовыми правилами подготовки. Высокая температура и влажность легко вызывают перегрузку сердца. Об этом рассказало издание URA.RU.

Экстремальные температуры и высокая влажность требуют грамотного подхода. Эксперты предупреждают: категорически запрещено заходить в парную сразу после обильного приема пищи, интенсивных физических нагрузок или употребления алкоголя.

Организму обязательно требуется мягкая адаптация. Перед входом в парную стоит выпить стакан теплой воды или травяного чая для улучшения естественного потоотделения, а также принять теплый душ без мыла и насухо вытереться полотенцем. Металлические украшения лучше снять заранее, а на голову обязательно надеть войлочную шапочку.

Главный секрет безопасного банного ритуала заключается в умеренности: короткие заходы в парилку должны обязательно чередоваться с периодами полноценного отдыха.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как бороться с чрезмерным потреблением калорий и перееданием.

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