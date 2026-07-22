Путин поздравил балетмейстера Бориса Эйфмана с 80-летием

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Алена Куликова
Алена Куликова 39 0

Президент отметил вклад руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра в развитие российской хореографии.

Путин поздравил Бориса Эйфмана с 80-летием

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Президент Российской Федерации Владимир Путин на сайте Кремля поздравил народного артиста России, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана с 80-летним юбилеем.

Глава государства подчеркнул, что многолетняя творческая деятельность балетмейстера стала примером беззаветного служения искусству. Эйфман заслужил признание не только в России, но и далеко за ее пределами, став одним из самых ярких представителей отечественной хореографической школы.

«Неиссякаемая творческая энергия, смелость идей и замыслов позволили Вам создать свой театр, в котором царит дух свободы и новаторства, вдохновенно трудятся талантливые артисты, режиссеры, художники», — сообщил президент РФ.

В завершение поздравления российский лидер пожелал Борису Эйфману крепкого здоровья, новых творческих достижений и вдохновения, а его театру — дальнейшего развития, успешных премьер и процветания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации Борису Эйфману.

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