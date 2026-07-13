Четыре человека пострадали в ДТП с машиной Росгвардии в Москве

Четыре человека, по предварительной информации, пострадали в ДТП с участием автомобиля Росгвардии в центре Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Авария произошла в Гагаринском переулке в районе Хамовники. Столкнулись автомобиль Volkswagen и служебная машина Росгвардии.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они выясняют все обстоятельства аварии.

Информация о состоянии участников ДТП уточняется. Кроме того, причины столкновения пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще одна крупная авария произошла сегодня на Варшавском шоссе в Москве. Там, по предварительным данным, столкнулись пять автомобилей, включая грузовик с трубами.

После удара часть груза высыпалась на дорогу и повредила стоявший рядом автомобиль такси. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые не только устанавливали причины случившегося, но и организовывали движение на этом участке дороги. Информация о пострадавших не поступала.

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