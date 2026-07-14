«Неадекват» в городе: мужчина разбил топором спорткар в Москве

Агрессивный мужчина разбил топором спорткар в Москве

Мужчина разбил топором спорткар Nissan GT-R на Новоясеневском проспекте. Кадры последствий атаки на беспомощное авто появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео четко прослеживается, как агрессивный житель столицы подбегает к припаркованному во дворе дома авто и с силой выбивает стекла. Он треснул по лобовому и несколько раз ударил топором по капоту иномарки.

После расправы злоумышленник как ни в чем не бывало сел в свою машину и уехал. Поврежденный автомобиль эвакуировали.

Что стало причиной такого поведения и кому принадлежит поврежденный спорткар, неизвестно. Стоимость такого элитного авто может достигать до 30 миллионов рублей.

Как ранее писал 5-tv.ru, четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобиля марки Volkswagen и служебной машины Росгвардии в центре Москвы.

Кроме того, на Варшавском шоссе грузовик с трубами столкнулся с пятью автомобилями. От удара часть груза выпала на дорогу и повредила проезжавшее мимо такси.

Также известно о случае в селе Троицкое (Мытищи), где в результате крупного ДТП семь человек оказались в больнице. Водитель авто французской марки Citroën потерял контроль над управлением, после чего машина съехала с дороги и врезалась в ворота и ограждение частного дома.

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