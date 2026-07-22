В Краснопахорском районе завершено строительство промышленного парка

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 37 0

Реализация проекта позволила создать более 2,8 тысячи современных рабочих мест.

Фото: МАКС/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Завершилось строительство промышленного парка «Сенькино» в Краснопахорском районе. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.

«Проект реализован в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. В общей сложности появилось больше 2,8 тысячи современных рабочих мест. Это также соответствует целям и инициативам нацпроекта «Кадры», — сообщил мэр Москвы.

Строительство разделили на три этапа. В 2024 году ввели в эксплуатацию два корпуса, в 2025-м — еще один, а в 2026-м — два производственных здания.

Реализация проекта началась с возведения инженерных сооружений. Все строения обеспечены теплом, водой, электричеством и ливневой канализацией. Благодаря этому производственные мощности могут запустить сразу после появления резидентов.

Планировка территории промышленного парка продумана до мелочей. Вокруг зданий создана комфортная дорожная сеть, которой смогут пользоваться в том числе пожарные машины и грузовой транспорт любой тоннажности. Кроме того, оборудовали разворотные площадки, зоны погрузки-разгрузки и парковки.

В рамках третьей очереди на участке площадью почти 16 гектаров возвели комплекс современных универсальных площадок для цехов, научно-производственных лабораторий и деловых офисов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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