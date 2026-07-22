«Несмотря на попытки дестабилизировать»: Путин оценил состояние экономики России

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 113 0

Президент собрал совещание по экономическим вопросам в Кремле.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Путин: экономика РФ остается устойчивой, несмотря на попытки дестабилизации

Состояние российской экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей, устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, некоторых других секторах», — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в Кремле.

В минувшем мае рост внутреннего валового продукта (ВВП0 России составил 0,3%, отметил президент.

Также глава государства назвал важнейшей задачей запуск нового инвестиционного цикла в РФ. По его словам, политику РФ нужно ориентировать на долгосрочные цели.

Глава государства подчеркнул, что нужно обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов. Он попросил кабмин подготовить и принять предложенные «Единой Россией» новые инициативы по переносу сроков бюджетных кредитов регионов.

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