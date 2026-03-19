Полмиллиарда наследнице: кому и что завещал Алексей Баталов

Актер Алексей Баталов завещал полмиллиарда рублей страдающей от ДЦП дочери

Младшая дочь народного артиста СССР Алексея Баталова оказалась в центре внимания после смерти своей матери — цирковой артистки Гитаны Леонтенко. Мария Баталова, страдающая детским церебральным параличом, осталась без самого близкого человека и теперь живет одна, распоряжаясь внушительным наследством — отец оставил ей 500 миллионов рублей.

Баталов ушел из жизни еще в 2017 году, дожив до 88 лет. Его супруга скончалась в январе, ей было 90. У Баталова двое детей: старшая дочь Надежда от первого брака с Ириной Ротовой и Мария, появившаяся на свет во втором союзе. Именно судьба младшей наследницы сегодня волнует многих поклонников актера.

Надежда Баталова получила образование переводчика и всегда строила карьеру самостоятельно. Она подчеркнула, что слухи о напряженных отношениях внутри семьи не соответствуют действительности.

«У нас всегда были прекрасные отношения. Нет никаких конфликтов в семье. Я никогда не была той бедной родственницей, которая сидит и ждет чего-то. Всегда успешно работала, папа был очень рад, что я реализовалась», — заявила Надежда в эфире федерального канала.

После ухода матери Мария получила крупное наследство — примерно 500 миллионов рублей. В эту сумму входят банковские счета и недвижимость. Старшая сестра объяснила, почему отец не оставил ей имущества.

«Как вы себе представляете такой разговор со своим родителем: „Папа, когда ты умрешь, оставь машину?“ Я так не умею. Подписывая завещание, папа был уже серьезно болен. А я не заводила речь о наследстве, даже когда видела, что он начал терять память. Он боялся, что у Маши будут проблемы, поэтому хотел, чтобы она была с деньгами, могла бы нанимать постоянную сиделку, чтобы ее могли везде возить. Хотел, чтобы она жила в этой квартире в центре Москвы. На это все он и зарабатывал», — отметила она.

Несмотря на заболевание, Мария смогла получить высшее образование. Она училась на дому, а затем окончила сценарный факультет ВГИКа. Позже женщина выпустила книгу и даже стала лауреатом фестиваля «Московская кинопремьера» за сценарий фильма «Дом на Английской набережной».

По словам Надежды, ее сестра способна принимать решения самостоятельно, однако нуждается в поддержке.

«Сумма крупная, может привлечь недоброжелателей. Поэтому в квартире поставим камеры, придумаем порядок обитания, ведения быта. Разумеется, я буду рядом с Машей, чтобы она не делала ошибок, буду присматривать. Я не чувствую какой-либо опасности от тех людей, которые ее окружают», — отметила переводчик.

Ранее семья актера уже становилась участником громкого скандала. В 2020 году Гитана Леонтенко заявила, что актриса Наталья Дрожжина и ее супруг-юрист Михаил Цивин незаконно завладели недвижимостью и средствами семьи. По этому факту возбуждали уголовное дело. Значительную часть имущества удалось вернуть, однако задолженность перед наследницей артиста все еще остается.

