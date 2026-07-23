Заставлял дочь повторять сцены из порно: в Барнауле отец издевался над детьми

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 42 0

Попытки матери заступиться только провоцировали агрессию со стороны мужчины.

В Барнауле мужчина заставлял дочь повторять сцены из порно

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Барнауле мужчина избивал своих детей и заставлял дочь повторять сцены из порно

Житель Барнаула применял насилие к своим четверым детям, совершал действия, причинившие тяжелые психологические травмы дочери. Об этом РЕН ТВ рассказала его бывшая супруга Анна.

Она сообщила, что в 2024 году мужчина стал регулярно избивать детей, а ее попытки заступиться только провоцировали агрессию со стороны мужа. Это вынудило Анну бросить его и вместе с детьми переехать из Барнаула в Москву.

В январе 2025-го он похитил сыновей-близнецов и на протяжении шести месяцев скрывался с ними на Кавказе. После того, как судебные приставы вернули мальчиков матери, мужчина выследил семью и снова похитил детей.

Анна также заявила, что в феврале 2026 года ее шестилетняя дочь рассказала о принуждении со стороны отца к действиям сексуального характера. По ее словам, он требовал от ребенка раздеться, залезал с ней в ванну, включал порнофильмы и заставлять повторять сцены из них.

«У нас была комплексная медицинская экспертиза с психиатрами, которые пообщались с моей дочерью, они пообщались со Смирновым и вынесли решение - то, что все это происходило», — сказала мать.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. РЕН ТВ сообщило, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю доклад о ходе расследования дела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Пермском крае накрыли группировку, снимавшую детское порно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.48
-0.07 89.60
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
Москвичку обязали выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ее ноги в автобусе
6:00
Бойцы «Севера» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
5:51
Заставлял дочь повторять сцены из порно: в Барнауле отец издевался над детьми
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Матвея
4:50
«Взрывная» диарея: в США кишечная инфекция охватила 41 штат

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Стас Михайлов преобразился до неузнаваемости: врач рассказала, что стоит за переменами
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео