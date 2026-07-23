Суд поставил точку: Маргарита Суханкина выиграла дело против создателя «Миража»

Певица Суханкина одержала победу в судебном споре с композитором Литягиным

Многолетний спор между Маргаритой Суханкиной и основателем группы «Мираж» Андреем Литягиным завершился в суде. Замоскворецкий районный суд Москвы вынес решение в пользу певицы, признав ее требования обоснованными. Об этом артистка сообщила изданию Voice.

Конфликт между сторонами касался прав на записи исполнений песен группы «Мираж». По словам Суханкиной, продюсер пытался лишить ее прав на творческое наследие коллектива. Однако суд запретил Андрею Литягину распоряжаться ее правами на записи исполнений и постановил взыскать в пользу певицы компенсацию в размере более восьми миллионов рублей.

«Друзья, свершилось! Замоскворецкий районный суд Москвы вынес решение в мою пользу после полутора лет ожидания», — заявила Суханкина.

Певица также отметила, что в ходе разбирательства была проведена экспертиза, которая выявила искусственное старение документов, послечего их не приняли во внимание.

Артистка назвала решение суда восстановлением справедливости. Она подчеркнула, что попытки «стереть ее из истории „Миража“» оказались безуспешными.

При этом в официальной картотеке суда содержится информация о вынесенном решении по гражданскому делу № 02-0038/2025.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у группа «Мираж» поменяла формат выступлений из-за запросов зрителей.

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