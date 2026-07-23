«Гриль превращает горький лук в сладкий»: в Эстонии выпустили рекламу мяса с русофобским слоганом

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Ролик оскорбил русскоязычных жителей балтийской республики.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Madis Veltman; 5-tv.ru

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Русофобский скандал разгорелся в Эстонии после рекламы мясной компании

Громкий русофобский скандал разгорается в Эстонии. Местная компания по производству мяса выпустила рекламу, на которой двое мужчин с украинскими флагами на рукавах жарят стейки у моря. На заднем плане клубится густой дым. Подпись гласит: правильный гриль превращает горький лук в сладкий.

«Лук» по-эстонски — «sibul». Так уже много лет презрительно называют русскоязычных жителей страны.

Местные правозащитники и жители страны увидели в рекламе прямой намек и обвинили авторов в разжигании межнациональной розни. Компания поспешила оправдаться, мол, ее неправильно поняли, и удалила картинку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пограничном переходе в эстонской Нарве, который остался единственным на северо-западе для въезда в Россию, возникла необычная практика продажи мест в очереди. Сотни путешественников, в основном иностранцы, вынуждены ожидать по 10 часов из-за сокращения времени работы КПП и ужесточения досмотра.

Перекупщики занимают места заранее и предлагают их за сумму до 200 евро. Подобные действия нередко приводят к потасовкам в очереди, однако эстонские полицейские, по имеющейся информации, не вмешиваются в эти конфликты, полагая, что дополнительные трудности не являются препятствием для поездки в Россию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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