Карлсон раскрыл «темную» группу: США пытаются втянуть в конфликт с РФ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 83 0

Американский журналист заявил, что инициатива обострения отношений с Москвой не имеет широкой поддержки внутри страны.

Как США пытаются втянуть в конфликт с Россией Такер Карлсон

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post

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Журналист Карлсон заявил о попытке втянуть США в конфликт с Россией

Американский журналист Такер Карлсон заявил о попытках вовлечь США в прямое противостояние с Россией. По его словам, за подобными действиями может стоять небольшая группа людей с неизвестными мотивами.

«Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы. Они (эти люди. — Прим. ред.) пытаются развязать этот конфликт (США с РФ. — Прим. ред.)», — сказал он в интервью подкасту East Meets West с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид на YouTube.

Карлсон также отметил, что в американском обществе, по его мнению, нет значительного движения, которое выступало бы за начало конфликта с Россией.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что США заинтересованы в участии президента РФ Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки».

По его словам, это связано не с желанием сделать символический жест, а с практической необходимостью диалога между лидерами государств. Дипломат подчеркнул, что сам формат G20 предусматривает прямое обсуждение международных вопросов на высшем уровне.

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