«Лама», будь смелее»: Мадьяр прокомментировал инцидент с плевком на вокзале

Прохожий напал на премьера Венгрии Петера Мадьяра на вокзале

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр столкнулся с агрессией во время посещения будапештского вокзала Нюгати. Неизвестный мужчина подошел к политику сзади и плюнул в него, после чего нарушителя увели сотрудники службы безопасности.

Инцидент произошел, когда глава правительства вместе с министром транспорта Давидом Витези направлялся на презентацию программы развития железнодорожной отрасли имени Габора Бароша.

Несмотря на случившееся, Мадьяр сообщил, что не намерен обращаться в правоохранительные органы. При этом ответственность за формирование агрессивной обстановки в обществе он возложил на партию «Фидес», которую возглавляет бывший премьер-министр страны — Виктор Орбан.

«Сегодня один из наших соотечественников смело плюнул мне в спину на Западном вокзале. <…> Этому „ламе“ из „Фидес“ я хочу сказать: я не испытываю к нему злобы и не буду подавать заявление в полицию. Я прошу его только одного: будьте смелее, чем пропаганда и подстрекатели из „Фидес“, и в следующий раз выражайте свое недовольство лицом к лицу. А мы тем временем начнем заседание правительства, примем решения, в том числе о снижении НДС, и будем двигаться к функционирующей и гуманной Венгрии», — написал Мадьяр в соцсетях.

Комментируя произошедшее, премьер отметил, что подобные вспышки враждебности нельзя объяснить исключительно поведением отдельных граждан. По его мнению, свою роль сыграла политическая атмосфера, складывавшаяся в Венгрии на протяжении последних лет.

Ранее Мадьяр предложил Виктору Орбану провести публичные дебаты. В качестве возможной площадки он назвал румынский город Бэиле-Тушнад, где в конце июля традиционно проходит политический фестиваль. Во время предвыборной кампании соперники ни разу не встретились в таком формате.

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