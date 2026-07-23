Дешевле парома: австралийцы переплыли пролив на туалете

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 3 246 0

Желание сэкономить на доставке обернулось необычным морским путешествием, которое позже стало хитом в сети.

Мужчины переплыли пролив на туалете зачем они это сделали

Фото: YouTube/Mr boat ramp

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Австралийцы не хотели платить за перевозку туалета и переплыли пролив на нем

Жители Австралии Алекс Крейг и Пол Грэм нашли нестандартный способ перевезти уличный туалет на остров. Вместо того чтобы платить за дорогостоящую транспортировку, они превратили деревянную кабинку в плот и самостоятельно пересекли на нем морской пролив.

Необычная конструкция представляла собой классический туалетный домик, установленный на плавучем основании. Самодельное судно оснастили подвесным мотором Johnson, а внутри оборудовали место для приготовления еды, превратив перевозку в небольшое морское приключение. Видео путешествия позже появилось на YouTube-канале авторов.

Идея родилась после того, как Крейг решил установить туалет на своем участке на острове Кенгуру. Стоимость доставки готовых мобильных кабинок оказалась слишком высокой, поэтому друзья решили построить собственный вариант и одновременно проверить, выдержит ли он переход по морю.

«Портативные туалеты стоили слишком дорого, поэтому мы просто сделали свой», — рассказал Грэм радиостанции 891 ABC Adelaide.

По его словам, приятели специально выбрали туалет в ретро-стиле, а затем установили на него двигатель, чтобы испытать необычную конструкцию в реальных условиях.

В мае 2025 года они вышли в море от мыса Джервис и направились к городу Пеннешо на острове Кенгуру. Путь через пролив Бэкстейрс-Пассаж занял около четырех часов, тогда как паром преодолевает это расстояние примерно за 45 минут.

Перед стартом мужчины тщательно изучили прогноз погоды и дождались спокойного моря с минимальным ветром, понимая, что этот участок акватории считается непростым. Во время путешествия они не только управляли своим необычным судном, но и устроили на борту пикник, приготовив ребра и колбаски.

Запись плавания была опубликована лишь спустя год после экспедиции. На кадрах видно, как необычное плавсредство успешно пересекает пролив и прибывает в бухту Кристмас-Коув на острове Кенгуру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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