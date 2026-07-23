В Евросоюзе согласовали 21-й пакет санкций против России

Евросоюз достиг договоренности по 21-му пакету ограничительных мер против России. Об этом сообщила глава МИД Ирландии Хелен Макэнти, уточнив, что соглашение было достигнуто представителями стран ЕС.

«Послы согласовали 21-й пакет санкций», — написала Хелен в социальной сети Х.

При этом новый набор мер оказался менее масштабным, чем обсуждалось ранее. В него не включили запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Как отмечается, Греция, являющаяся крупнейшим оператором таких перевозок в Евросоюзе, сможет продолжить поставки российского СПГ в третьи государства.

Ожидается, что окончательное утверждение пакета Советом ЕС должно состояться в течение дня. Ирландия, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, подтвердила принятие решения и заявила, что новые ограничения направлены на сокращение российских доходов, давление на так называемый теневой флот и нарушение действующих цепочек поставок.

«Этот пакет еще больше нацелен на потоки доходов России, препятствует работе ее теневого флота и нарушает ее цепочки поставок», — написала Хелен Макэнти в социальной сети X.

При этом глава ирландского внешнеполитического ведомства не раскрыла все детали согласованных мер. Ранее издание Politico сообщало, что переговоры по пакету затянулись из-за позиции ряда стран, в частности Греции. Для вступления санкций в силу необходимо единогласное одобрение всех 27 государств — участников ЕС.

Чтобы найти компромисс по вопросу российского СПГ, Ирландия предлагала разрешить экспорт топлива в третьи страны до января 2029 года, одновременно запретив заключение новых контрактов.

Новый пакет ограничений затронет сразу несколько направлений: энергетику, финансовый сектор, операции с криптовалютами и торговые связи. По словам представителей ЕС, меры призваны дополнительно ограничить экономические возможности России.

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