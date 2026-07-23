Настя Ивлеева выпила кровь убитой коровы в Эфиопии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 198 0

Блогер купила животное за 350 долларов и подарила местному племени.

Эфиопы заставили Ивлееву пить кровь коровы

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников; 5-tv.ru

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Настя Ивлеева выпила кровь коровы в гостях у племени хамеров в Эфиопии

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева впервые в жизни выпила кровь коровы в поездке к племени хамеров в Эфиопии. Об этом она рассказала в новом видео на своем YouTube-канале.

Желая поддержать местных жителей, Ивлеева приобрела для них животное за 350 долларов. При этом она не ожидала, что его практически сразу пустят в пищу.

«Друзья, при всем уважении, я не могу на это смотреть, потому что я разревусь. Мне ее очень жалко!» — расчувствовалась телеведущая, поняв, что корову сейчас убьют.

Однако на этом ее испытания не закончились — после расправы над коровой блогершу пригласили выпить ее крови. Отказываться было неудобно. По словам Ивлеевой, у местных принято пить кровь убитого млекопитающего в первые же несколько минут после того, как оно испустило дух — это способ получить белок и влагу. Кроме того, мясо у хамеров — особый деликатес, который они употребляют пару раз в месяц.

Вкус крови, который ей поднесли в церемониальном тазике, Настя описала как солоноватый.

К слову, домашний кот Ивлеевой, как и его хозяйка, отличился крепким желудком — например, в мае питомец устроил «дегустацию» воды из унитаза.

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