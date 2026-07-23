«Сумасшедшие»: Рубио раскритиковал работу Международного уголовного суда

Рубио: Международный уголовный суд не может преследовать граждан США

Международный уголовный суд (МУС) не может преследовать граждан США. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на пресс-конференции.

Он отметил, что Вашингтон никогда не подписывал договор о вступлении в МУС. И так как США не являются страной-участницей суда, то и преследовать их граждан они не имеют права. Точно так же, как не могут этого делать с лицами других государств, не входящих в их состав.

«У нас с ними давние разногласия. В МУС есть сумасшедшие, которые говорят о предъявлении обвинений военнослужащим США, возможно, даже президенту или будущему президенту. Но этого не произойдет», — подчеркнул Рубио.

Он также добавил, что Штаты не только не являются частью МУС, но и не планируют в будущем подписывать с этим судом договор.

«Они не будут применять свою юрисдикцию к американцам. Этого просто не произойдет. Мы не будем это терпеть ни сейчас, ни в будущем», — уточнил госсекретарь.

Он также предупредил, что если МУС продолжит игнорировать позицию Вашингтона и в дальнейшем будет преследовать американцев, то столкнется с последствиями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Запад напала новая волна политического терроризма. Об этом заявил Марко Рубио. По его мнению, основанную опасность представляют ультралевые экстремисты.

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